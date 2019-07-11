Samanyolu Haber /Gündem / Anket şirketleri açıkladı /11 Temmuz 2019 20:22

Anket şirketleri açıkladı

ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ve A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, Babacan'ın kuracağı yeni partinin siyaset arenasındaki şansını değerlendirdi.

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Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan partisinden istifa ederek, yeni parti hazırlıklarına resmen girişti. Davutoğlu da Konya'da yaptığı konuşmada "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum" diyerek startı vermişti. 

Babacan'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok" açıklaması ve olası yeni parti senaryolarını değerlendiren ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ve A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, Babacan'ın kuracağı yeni partinin siyaset hayatındaki şansını değerlendirdi.

Independent Türkçe'ye konuşan iki anketçi "Babacan AKP’yi karpuz gibi bölmez; yüzde 12’lik ‘beyaz sağ’ oyunu alır" yorumunda bulundu. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, yeni kurulacak partinin, AKP'den önemli bir pay alabileceği görüşünde.

"AKP'DEN 10-12 OY ALIR"

Uslu, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı AKP seçmeni olan muhafazakar, eğitimli ve orta-yüksek gelir grubuna mensup kişilerin, Babacan'ın partisine destek vereceğini ifade etti.Uslu'ya göre AKP oyunun yüzde 10-12 arasındaki oranı, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı kişilerden oluşuyor.

"BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ AKP'DEN KOPARIR"

A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür ise, İbrahim Uslu ile aynı fikirde değil. Gür, Babacan’ın partisinin resmilik kazandığında yapılacak araştırmadan çıkacak sonucun daha sağlıklı olduğunu belirtti. AKP’nin lider partisi olduğunu söyleyen Gür, “Oy verenlerin ezici çoğunluğu, partiye değil Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyor” ifadelerini kullanırken, Ali Babacan için şu ifadeleri kullandı

Görev başında olduğu dönemde, ekonomi alanında başarılı bir süreç geçirmiş ve yıpranmamış bir isim Ali Babacan. Babacan’ın geleceğinin, iktidarın önümüzdeki dönemde ekonomideki başarı veya başarısızlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

“Babacan ve Gül hareketinin AK Parti’yi karpuz gibi ortadan ikiye böleceği veya üçte birini partiden koparacağı kanaatinde değilim.” 

diyerek sözlerine devam eden Gür, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yüzde 1 oyun bile çok önemli olacağını vurgulayarak, Babacan’ın kuracağı partinin alacağı oyun büyük bölümünü AKP’den koparacağını ifade etti.Babacan’ın kuracağı partinin AKP tabanından büyük grupları koparamayacağını savunan Gür, ekonomide çalkantılı bir süreç yaşanırsa tercih sebebi olacağını da sözlerine ekledi. 
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