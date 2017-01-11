Rüzgar Çetin'le ilgili son karar

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı







İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde yapılan ilk duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı. Davaya ilişkin kararını açıklayan 19. Ceza Dairesi, Çetin'i "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.





Çetin hakkında konulan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren Ceza Dairesi, Çetin'in ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.





NE ANLAMA GELİYOR? KARAR KESİNLEŞİRSE 1 YIL HAPİS









Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Av. Alper Sarıca hurriyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede "Rüzgar Çetin, hükümetin son çıkardığı KHK'dan yararlanır. Dolayısıyla almış olduğu cezanın yarısı infaz edilecektir. Koşullu salıverilme tarihine iki yıl kala denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabileceğinden, 45 aydan 24 ayı düşürdüğümüzde geriye 21 ay kalır.





Çetin'in yattığı 9 aylık hapis cezası indirilir. Sonuç olarak fiilen bir yıl daha cezaevinde geçirmesi gerekir. Cezaevinden tahliye olduktan sonra da imza atma, kamu hizmetinde bulunma ve ayrıca denetimli serbestlik bürosunun öngördüğü programlara katılma yükümlülüğü olacaktır" dedi.





Rüzgar Çetin'e verilen hapis cezası 5 yılı aştığı için istinaf mahkemesi kararı temyiz edilebilir.