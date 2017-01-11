Samanyolu Haber /Gündem / Biz Dolar'ı bozduk da kime faydası oldu /11 Ocak 2017 14:57

Biz Dolar'ı bozduk da kime faydası oldu

Dolar'ın önlenemez yükselişi karşısında Berna Laçin'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

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Berna Laçin, Dolar’ın önlenemez yükselişini masaya yatırdı

Gündeme dair tespitleri ve yerinde sorularıyla sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan oyuncu Berna Laçin, Dolar’ın inanılmaz yükselişiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Özellikle son bir ay içinde çok hızlı bir artış gösteren ve ekonomik dengeleri altüst edecek bu gelişmeler karşılığında oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız aylarda başlatılan ve büyük ilgi gören ‘Dolarınızı bozdurun’ kampanyasına atıfta bulunarak takipçilerine sorular yöneltti. Yapılan bu kampanyanın kağıt üzerinde bir işe yaramadığını söyleyen Berna Laçin’in tespitleri şöyle oldu.


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