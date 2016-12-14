Samanyolu Haber /Gündem / Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak /14 Aralık 2016 17:53

Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak

İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.

Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak



Yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün ölümüne neden olduğu gerekçesi ile 6 yıl 3 ay pahis cezası alan Rüzgar Çetin’in dosyası İstinaf Mahkemesi’ne geldi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi, yeniden yargılama kararı alarak duruşma günü verdi.

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in yargılandığı dava 4 Ekim 2010 tarihli duruşmada sonuçlanmıştı.

Alkollü araç kullanan Rüzgar Çetin’i kazada asli kusurlu bulan mahkeme, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, karar ile birlikte Rüzgar Çetin’in tahliyesine karar verdi. Rüzgar Çetin, kararla birlikte tahliye oldu.

SAVCI İSTİNAF TALEBİNDE BULUNDU

Duruşma savcısı Ekrem Şakar, Rüzgar Çetin’e verilen cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini, bu nedenle verilen kararın yöntem ve yasaya aykırı olduğunu gerekçe göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.

İSTİNAF MAHKEMESİ YENİDEN YARGILAMA KARARI ALDI

Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi, Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasına karar vererek 11 Ocak 2017 tarihine duruşma günü verdi.
<< Önceki Haber Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:44