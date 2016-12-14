Rüzgar Çetin yeniden yargılanacak









Yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün ölümüne neden olduğu gerekçesi ile 6 yıl 3 ay pahis cezası alan Rüzgar Çetin’in dosyası İstinaf Mahkemesi’ne geldi. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi, yeniden yargılama kararı alarak duruşma günü verdi.





Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in yargılandığı dava 4 Ekim 2010 tarihli duruşmada sonuçlanmıştı.





Alkollü araç kullanan Rüzgar Çetin’i kazada asli kusurlu bulan mahkeme, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, karar ile birlikte Rüzgar Çetin’in tahliyesine karar verdi. Rüzgar Çetin, kararla birlikte tahliye oldu.





SAVCI İSTİNAF TALEBİNDE BULUNDU





Duruşma savcısı Ekrem Şakar, Rüzgar Çetin’e verilen cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini, bu nedenle verilen kararın yöntem ve yasaya aykırı olduğunu gerekçe göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.





İSTİNAF MAHKEMESİ YENİDEN YARGILAMA KARARI ALDI





Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi, Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasına karar vererek 11 Ocak 2017 tarihine duruşma günü verdi.