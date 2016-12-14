Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş'taki patlama ile ilgili şok detay... Patlayıcılar Askeri envanterden /14 Aralık 2016 18:04

Beşiktaş'taki patlama ile ilgili şok detay... Patlayıcılar Askeri envanterden

Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısında bombalı araçta kullanılan patlayıcıda RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve üçüncü bir kimyasal madde kullanıldığı ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan patlayıcıların "askeri envanterlerde" bulunduğu belirtiliyor. Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin kimlikleri belli oldu.

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Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerine yönelik bombalı saldırı ile ilgili çalışma kapsamında, patlamada kullanılan patlayıcı türü incelemeye alınmıştı.

Çalışma kapsamında, bomba yapımında RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve 3. kimyasal bir madde kullanıldığı tespit edildi.

ASKERİ ENVANTERLERDE BULUNUYOR

Fabrikasyon yapımı olduğunu belirlenen patlayıcıların, genelde askeri envanterlerde bulunduğu öğrenildi. Patlayıcıların, Türkiye'ye yurt dışından sokulduğu değerlendiriliyor.

"ÜST DÜZEY ASKERİ PERSONEL BİLGİSİ GEREKİR"

Hazırlanan bombanın üst düzey askeri personel teknik bilgisi gerektirdiği öğrenilirken, yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İKİ BOMBACININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

44 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 2 bombacının kimliği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin de sorgusu devam ediyor.
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