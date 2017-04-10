Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleri durabilir /10 Nisan 2017 19:28

Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleri durabilir

Rusya'daki tüm tur ve havayolu şirketlerine Rusya Federal Havacılık Ajansı'ndan Türkiye'ye dönük Charter uçuşlarının durdurulabileceğine dair bir mesaj iletildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya haber ajansı TASS, Rusya'daki tüm tur ve havayolu şirketlerine Rusya Federal Havacılık Ajansı'ndan Türkiye'ye dönük Charter uçuşlarının durdurulabileceğine dair bir mesaj iletildiğini duyurdu. 

Sputnik'in haberine göre, TASS Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak bu kararın "Türkiye'deki kötü siyasi durumla alakalı" olduğunu açıkladı. 

TASS'ın görüştüğü Pegas Turistik isimli şirketin genel müdürü Anna Podgornaya da tüm tur operatörlerinin böyle bir mesaj aldığını doğruladı. Podgornaya, "anladığım kadarıyla durum tamamen bir yasaklamadan ziyade şimdilik operatörlere bir uyarı niteliğinde" dedi. 

TASS, Türkiye'nin Rusya'dan dilediği resmi özür sonrası 28 Ağustos 2016'da charter seferlerine getirilen yasağı kaldırdığını hatırlatırken, Türkiye'nin Suriye'deki tutumundan ötürü yeniden bu önlemin alınabileceğini ve bu yönde hazırlık yapıldığını belirtiyor. 
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