Samanyolu Haber /Gündem / Rus elçi cinayeti kimin işi? /10 Nisan 2017 19:47

Rus elçi cinayeti kimin işi?

Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabıyla Hizmet Hareketi'ne yönelik kamudaki cadı avının startını veren Hanefi Avcı son kitabında önemli bir itirafta bulundu.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu


Avcı, son kitabı 'Erken uyarı devlet bilgisi'nde Rus elçi Karlov'un öldürülmesi olayını da değerlendirdi.

Eski emniyet müdürü tetikçi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın profilinin ve eylemin şeklinin Hizmet Hareketi'ne mal edilemeyeceğini yazdı.

Rus elçiyi öldüren tetikçinin Selefi olabileceğini belirtti. 

Ancak elbette ki Avcı bütün bunları Cemaat'e yönelik hakkaniyetli tutumu sebebiyle değil, cadı avı soruşturmasının sulandırılması endişesiyle dile getirdi.

Zaten kitabında da bunu açıkça ifade ediyor.

İşte o bölüm:




Cinayet sonrası da katil zanlısı Altıntaş'ın El Kaide uzantısı El Nusra bağına dair çok önemli bulgular ortaya çıkmıştı.


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