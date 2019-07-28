Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması /28 Temmuz 2019 21:57

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Rusya, ABD ile Türkiye arasında kriz oluşturan ve ilk aşaması tamamlanan S-400 sevkıyatının ikinci aşaması için net tarih vermedi.

SHABER3.COM

Rusya, ABD ile Türkiye arasında kriz oluşturan ve ilk aşaması tamamlanan S-400 sevkıyatının ikinci aşaması için net tarih vermedi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının ‘gelecek aylarda gerçekleşeceğini’ söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre, Şugayev Rus basınına açıklamasında ‘Türkiye’ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını’ ifade etti. Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti.

Üç aşamalı olarak yapılması planlanan sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz’da tamamlanmıştı.
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