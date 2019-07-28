Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Rusya, ABD ile Türkiye arasında kriz oluşturan ve ilk aşaması tamamlanan S-400 sevkıyatının ikinci aşaması için net tarih vermedi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının ‘gelecek aylarda gerçekleşeceğini’ söyledi.





Sputnik’in aktardığına göre, Şugayev Rus basınına açıklamasında ‘Türkiye’ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını’ ifade etti. Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti.





Üç aşamalı olarak yapılması planlanan sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz’da tamamlanmıştı.