BM açıkladı: Bu nedenle savaşlardan beş kat daha fazla insan öldü

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısının savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla olduğunu açıkladı.





Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin açıkladığı rapora göre, 2017 yılında dünya genelinde 464 bin kişi cinayete kurban giderken, aynı yıl savaş ve çatışmalarda 89 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 26 bin kişiyse terör eylemleri sonucu yaşamını yitirdi.





Raporda cinayet kurbanlarının silahlı çatışmalar ve savaşlarda hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.





KADIN CİNAYETLERİ ARTIŞTA





Raporda aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadınların oranında da artış yaşandığına ve kadın cinayetlerinin yüzde 58’inin aile içi şiddetten kaynaklandığına dikkat çekildi.





Cinayete kurban giden kadınların çoğu eşi, sevgilileri ve eski hayat arkadaşları tarafından öldürülüyor. Ancak babaları, erkek kardeşleri ve anneleri tarafından da öldürüldükleri tespit edildi.





Raporda ayrıca kadınlarına yönelik fiziksel ve cinsel saldırının en çok eşler ve sevgililer tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.





EN YÜKSEK CİNAYET ORANI ORTA AFRİKA’DA





Dünya genelindeki cinayetlerin yüzde 19’u organize suçlardan kaynaklanırken, en yüksek cinayet oranları da organize suçların ve çete şiddetinin yaygın olduğu Orta Amerika’da görüldü. Orta Amerika’da her 100 bin kişiden 62,1’i cinayete kurban gitti.





Raporda cinayet oranlarının en düşük olduğu yerler ise Asya, Avrupa ve Orta ve Güney Pasifik’teki ada devletleri olduğu belirtildi.