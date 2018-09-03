Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’ya kar yağdı /03 Eylül 2018 20:46

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Kemerovo Bölgesi’nde ilk kar yağdı. Karın hava sıcaklığındaki ani değişim yüzünden yağdığı belirtiliyor.

Rusya’ya kar yağdı


Kemerovo sakinleri, bölgenin farklı yerlerine yağan ilk karın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kemerovo Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Natalya Poluektova, "Bizim buralarda eylül başlarında çok nadir kar yağar. Geçen yıl ilk kar 8 Eylül'de, dağlık bölge olan Şeregeşe'ye yağmıştı. Genelde ilk kar 14, 21 Eylül'de gözlemlenir, yani ayın ikinci yarısında ve sonuna yakın geçici kar örtüsü oluşur. Ekim ayında, bazı yerlerde kalıcı kar örtüsü oluşur. Ama bu kadar erken karı daha önce gözlemlemedik. Ama bu yağmurla karışık bir kardı, ilk geçici kar örtüsü bile değildi, hemen eridi" diye açıkladı.

"Bu kar yağışı, hava sıcaklığındaki ani değişiklikle ilgiliydi" diyen Poluektova, "Örneğin Novokuznetsk'te Pazar günü öğle saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceydi ama gece 7 dereceye düştü" diye ekledi.
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