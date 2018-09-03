Bankaların kredi muslukları kurudu... Akbank, TEB ve Eximbank dış borç bulamıyor













Reuters’ta bugün yer alan habere göre, geçen yıl aldıkları sendikasyon kredilerini yenilemek için Ağustos başında uluslar arası piyasaların kapısını çalan Akbank, TEB ve Eximbank kredi alım sürecini tamamlayamadı. Reuters Akbank yetkililerine dayanarak yazdığı haberde toplamı 1.15 milyar dolar olan kredinin yenilemesinin Eylül sonuna kaldığı belirtildi. Haberde Akbank’ın kredi alma faaliyetleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:





"Thomson Reuters servislerinden IFR'da Cuma akşamı yer alan habere göre Akbank, e-posta ile yaptığı açıklamada alınacak yeni kredinin Eylül sonunda vadesi dolacak 930 milyon dolar tutarındaki bir yıl vadeli krediyi yeniden finanse edeceğini belirtti. Akbank'ın açıklamasına göre 205 milyon dolar tutarında iki yıl vadeli dilimi bulunan 1.15 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşması Ağustos ortasında imzalandı ancak kredi devreye alınmadı."





Öte yandan Bloomberg’de geçen geçen ay yayınlanan bir habere göre sadece 6 Türk bankasının Eylül ayında 3.7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi geri ödemesi olduğu belirtilmişti. Reuters ise yıl sonuna kadar ödenecek toplam sendikasyon miktarını 6.4 milyar dolar açıkladı. Bu ay yüklü miktarda ödeme yapacak bankaların arasında İş Bankası da bulunuyor.





Hazine’nin dış borç stoku verilerine göre Türk bankalarının önümüzdeki 1 yıl boyunca ödeyeceği dış borç toplamı 69 milyar doları bulurken, sendikasyon kredileri bunun içinde önemli bir pay tutuyor. Sendikasyon kredileri ödemesi özellikle yılın ilk iki çeyreğinde rekor düzeyde artarken yılın son aylarında hafifliyor.





İki ve daha fazla yabancı finans kurumundan alınan bu krediler, Türkiye’de özellikle reel sektöre açılan dövizli kredilerin finansmanında kullanılıyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre Türk Bankaları 7 Temmuz’da ING Bank Türkiye’nin aldığı 625 milyon dolarlık krediden sonra sendikasyon piyasasından borç alamadı.





Diğer yandan bir başka önemli dış borç kaynağı olan uluslar arası tahvil ihraçları da son 3 aydır Türk bankalarına kapalı durumda.





Moodys geçen hafta 18 Türk bankasının notunu indirirken dış borç piyasalarındaki bu kapanmanın kalıcı hale gelmesi durumunda bankaların borçlarını ödemek için Merkez Bankası’nın rezervlerine ihtiyaç duyacağını belirtmişti.