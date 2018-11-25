Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Ukrayna'nın askeri gemilerini geçirmiyor /25 Kasım 2018 16:59

Rusya, Ukrayna'nın askeri gemilerini geçirmiyor

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir gerilim patlak verdi. Ukrayna donanmasının Azak Denizi'ne gönderdiği iki zırhlı araç Rusya tarafından engellendi.

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Rusya ile Ukrayna arasında 2014’deki Kırım krizinden bu yana devam eden gerilimde yeni bir sayfa açıldı. Ukrayna’nın Azak Denizi’ne iki zırhlı araç göndermek istemesine tepki gösteren Rusya, Kerç Boğazı’ndan geçişi engellediğini ve Azak Denizi’ne ulaşımı yasakladığını açıkladı.

Gerilim bu sabah saatlerinde, Ukrayna Donanması’na ait iki Gyurza sınıfı zırhlı topçu gemisinin Kerç Boğazı’na doğru ilerlemesiyle başladı. Rus sınır muhafızları, Sivastopol’dan Mariupol’a giden savaş gemilerinin Kırım’ın etrafından dolanmasın engellemeye çalıştı. İki taraf da birbirini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, son olarak Rıusya Azak Denizi’ni ulaşıma kapattığını açıkladı. Rusya, Ukrayna’nın gemiler konusunda kendilerini önceden bilgilendirmediğini savunuyor. 
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