Samanyolu Haber
Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
/
25 Kasım 2018 16:38
Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın saat 15.00'da görüşecek.
SHABER3.COM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 15.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi...
Sonraki Haber >>
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
USA Today gazetesinin haberine göre Frontier Havayolları'na ait Airbus 320 uçağı, Las Vegas'taki...
Deprem anı kameralara yansıdı!
ABD'nin Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin 7,0 büyüklüğünde olduğu...
Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'
Arjantin'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi sonrası liderlerin yerini...
AİHM ile Türkiye arasında kriz: 20 aydır hepsi reddediliyor
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görev yapmak...
Avrupa Konseyi’nden hem Türkiye'ye hem AİHM'ne OHAL Komisyonu uyarısı
Avrupa Konseyi’nden OHAL Komisyonu’na uyarı: Başvurusu reddedilenler mahkemelere...
Eski ABD Başkanı George H. W Bush öldü
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberini,...
AKP seçim yatırımı için kesenin ağzını açtı...
AKP seçimler öncesinde yatırımlar, işsizlik ödeneği ve kira artışının belirlenmesini de içeren...
Mansur Yavaş'tan adaylık ‘sinyal’i
Yerel seçim öncesi adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, Ankara’dan aday olduğu takdirde...
Mustafa Sungur Ağabey rahmetle yâd ediliyor...
Vefatının 6. sene-i devriyesinde Bediüzzaman Hazretleri’nin “mânevî evlâdım” dediği Mustafa...
AKP para harcayacak yeni bir yer daha buldu Şimdi de Türkiye'nin 'lale' figürlü tanıtım logosu değişiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 yıldır kullanılan 'lale' figürlü Türkiye logosunu değiştirmek...
Putin ile Suudi Prens Selman'dan samimi tokalaşma
Arjantin'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi çekilen aile fotoğrafının ardından başladı.
Allah’ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var?
Samanyoluhaber.com yazarı Dr. Ali Demirel her yazısında olduğu gibi yine okuyucularından gelen bir...
Tweet
Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta
Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
Deprem anı kameralara yansıdı!
Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'
Yamaç paraşütünün ipi koptu!
Bodrum'daki selden dehşet görüntüler
Dumanlı: Çatı çöktü
Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Türkiye’de tutuklu Avusturyalı gazeteci yazdı:' Erdoğan neden bu kadar korkuyor?'
Mars’ta sıradışı parlak bir nesne bulundu
Enflasyon fren tutmuyor... İstanbul'da beklentinin üzerinde gerçekleşti
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
04:36:18