Rusya, Türkiye'den kirazlardan sonra nektarinleri de geri gönderdi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gönderilen 44 ton nektarinin Rusya’ya girişine izin vermedi. Rosselhoznadzor yetkililerine göre, Türkiye’den ithal edilen dört parti nektarin, Rusya’nın güneyinde yer alan Novorossiysk kentinde alıkonuldu.





Sputnik'in haberine göre, toplam 44 ton olan ürünlere alıkonulmasının sebebinin, nektarinlerde Akdeniz meyve sineğine rastlanması olduğu kaydedildi. Rus tarım denetçilerinin verdiği bilgiye göre, Akdeniz meyve sineği isimli tarım zararlısı mandalina, limon, nar, kayısı, erik, elma, domates ve patlıcan gibi pek çok farklı tür ürüne bulaşabiliyor.





Alıkonulan 44 ton nektarinin ne tür bir işleme tabi tutulacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Fakat Rusya’nın ülkeye girişine izin vermediği ürünler genelde Türkiye’ye geri gönderiliyor.