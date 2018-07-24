Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'u bitiren pilotlar açığa alındı /24 Temmuz 2018 15:48

15 Temmuz'u bitiren pilotlar açığa alındı

15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde ve ertesi gün havadaki uçakları inmeyen zorlayan kahraman pilotlar, 2 yıl sonra darbeci ilan edildi. O

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 gece gelen talimatlara uyan ve Akıncı Üssü’nün etkisiz hale getirilmesi, Meclis ve Beştepe’yi bombalayan uçakların it dalaşı ile inmeye zorlanması gibi zorlu görevleri icra eden pilotlar;  daha sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak’taki operasyonlarına katıldı. Ancak F..ö’cü damgasını yemekten kurtulamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘ankesörlü-kontörlü telefon’ adını verdiği soruşturmalarda hepsi açığı alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ana gücünü uçaklar oluşturdu. 35 uçak, 37 helikopter havalandıran darbeciler, özellikle başkent Ankara semalarında alçaktan uçarak halkı korkutmaya çalıştı. Karşı operasyonu yapan pilotlar ise gidişatı değiştirerek olayları bitirdi. Ancak pilotlar cadı avının hedefi olmaktan kurtulamadı.


 
Cumhuriyet’in haberine göre, darbe girişimine karşı Afyon, Eskişehir, Erzurum ve Diyarbakır’da kalkan F-16’ları kullanan, darbecilerin kontrolündeki F-16’ları inmeye zorlayan pilotlar B.T., S.A., F.Ö., A.A. ve A.O.U.’nün örgütle bağlantıları olduğu iddia edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve sorgulanan 5 pilot , daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Darbe girişiminin ardından aktif görev alan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Kuzey Irak’taki operasyonlarına da katılan pilotlar ayrıca açığa alındı.

ANKARA SEMALARINI TEMİZLEDİLER

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Ankara semalarında uçan uçakları indirin, gerekirse vurun” talimatının ardından Afyon’da kalkan 2 F-16’nın pilotları S.A. ile F.Ö., darbecilerin karargâh olarak kullandığı Akıncı’yı ateş altına aldı. Darbenin başarsız olmasının ardından Akıncılar Üssü’nden kaçmaya çalışan darbenin kritik ismi Orgeneral Akın Öztürk’ü alacak helikopteri vurdu. Ardından Ankara semalarında uçan darbecilerin kontrolündeki F-16’ları indirmeye zorladılar. Pilotlar, S.A. ile F.Ö. darbecilerin kontrolünde en son havalanan F-16’yı da ikili sıkıştırma yapıp, it dalaşıyla inmeye zorladı. İnmelerini sağladılar.

AKINCIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Erzurum’da kalkan pilot B.T.’nin kullandığı F-16, Cumhurbaşkanılığı küliyesini bombalayan F-16’yı sıkıştırarak inmeye zorladı. Eskişehir’de kalkan pilot A.A.’nın kullandığı F-4 ise darbecilerin kontrolündeki Akıncı hava üssü pistini bombalayarak, darbecilerin yeni uçak kaldırmalarını engeledi. Diyarbakır’dan kalkan pilot A.O.U.’nun kullandığı F-16 ise ise meclisi bombalayan darbecilerin kontrolünde F-16’yı zorlayarak inmesini sağladı.

DÜŞÜRSEYDİK ÇOK İNSAN ÖLÜRDÜ

F-16 pilotları S.A. ile F.Ö. ifadelerinde, “Sabaha karşı bize talimat geldi. Ankara semalarında uçan darbecilerin kontrolündeki F-16’ları indirmemiz istendi. Havada kalan son F-16’yı sıkıştırıp, inmesini söyledik. Ancak inmemekte ısrar etti, bunun üzerine it dalaşıyla zorladık. (Başbakan’ın kesin talimatı vardı, neden vurup indirmediniz sorusuna) uçtuğu bölgelerde yerde çok sayıda insan vardı. Düşürseydik çok sayıda insan ölürdü. Bunun için inmeye zorladık. İneceğini işaret etti. Vurmaktan vazgeçtik” diye kendisini savundu
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