Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Türk Akımı'ndan vazgeçti iddiası /21 Haziran 2017 14:52

Rusya Türk Akımı'ndan vazgeçti iddiası

Rusya'nın, Türk Akımı'ndan önce gündemde olan Güney Akım doğalgaz boru hattı projesini yeniden hayata geçirmeye karar verdiği iddia edildi.

SHABER3.COM



Rambler haber sitesinin Bulgaristan'ın Standart gazetesine dayandırdığı haberine göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'yakın çevresine' Rusya'nın Güney Akım doğalgaz boru hattı projeleriyle ilgili çalışmaları yeniden başlatacak.

'ERDOĞAN MI DAHA İYİ BOYKO MU, HERKES GÖRECEK'

Nitekim habere göre Borisov, bu bilgiyi paylaştığı toplantı sırasında ellerini ovuşturup, "Şimdi herkes (Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan mı iyiymiş yoksa Boyko mu, herkes görecek!" dedi.

'PROJE AB KURALLARINA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Bu arada haberde, Güney Akım projesinin Avrupa Birliği'nin Üçüncü Enerji Paketi'ne uygun biçimde gerçekleştirileceği de kaydedildi.

Rus doğalgazını Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine taşıması planlanan Güney Akım projesi Aralık 2014'te iptal edilmişti. Projenin iptal edilmesine neden olarak da Bulgaristan'ın 'belirsiz tavrı' gösterilmişti.

SOFYA: HABERİMİZ YOK

Öte yandan Bulgaristanlı yetkililer, bu haberleri doğrulayamadı. Bulgaristan hükümetinin basın dairesinden bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Güney Akım görüşmelerinin yeniden başlayacağı konusunda herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

Diğer taraftan Moskova, bu proje yerine 'Türk Akımı'nı önermişti. Ancak Türkiye'nin 24 Kasım'da bir Rus savaş uçağını düşürmesi ardından bu projeyle ilgili çalışmalar da durdurulmuştu.
<< Önceki Haber Rusya Türk Akımı'ndan vazgeçti iddiası Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:37:35