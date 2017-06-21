Rusya Türk Akımı'ndan vazgeçti iddiası









Rambler haber sitesinin Bulgaristan'ın Standart gazetesine dayandırdığı haberine göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 'yakın çevresine' Rusya'nın Güney Akım doğalgaz boru hattı projeleriyle ilgili çalışmaları yeniden başlatacak.





'ERDOĞAN MI DAHA İYİ BOYKO MU, HERKES GÖRECEK'





Nitekim habere göre Borisov, bu bilgiyi paylaştığı toplantı sırasında ellerini ovuşturup, "Şimdi herkes (Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan mı iyiymiş yoksa Boyko mu, herkes görecek!" dedi.





'PROJE AB KURALLARINA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLECEK'





Bu arada haberde, Güney Akım projesinin Avrupa Birliği'nin Üçüncü Enerji Paketi'ne uygun biçimde gerçekleştirileceği de kaydedildi.





Rus doğalgazını Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine taşıması planlanan Güney Akım projesi Aralık 2014'te iptal edilmişti. Projenin iptal edilmesine neden olarak da Bulgaristan'ın 'belirsiz tavrı' gösterilmişti.





SOFYA: HABERİMİZ YOK





Öte yandan Bulgaristanlı yetkililer, bu haberleri doğrulayamadı. Bulgaristan hükümetinin basın dairesinden bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Güney Akım görüşmelerinin yeniden başlayacağı konusunda herhangi bir bilgimiz yok" dedi.





Diğer taraftan Moskova, bu proje yerine 'Türk Akımı'nı önermişti. Ancak Türkiye'nin 24 Kasım'da bir Rus savaş uçağını düşürmesi ardından bu projeyle ilgili çalışmalar da durdurulmuştu.