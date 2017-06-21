Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi ile ilk selfie röportajı /21 Haziran 2017 14:47

Hocaefendi ile ilk selfie röportajı

Endonezya'nın en çok satan haftalık haber dergisi Tempo, Fethullah Gülen Hocaefendi ile yapılan sürpriz röportajın duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı.

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

İşte Fethullah Gülen Hocaefendinin ilk selfie videosu ve 2017 yılının ilk röportajının hikayesi...

Röportajı gerçekleştiren usta gazeteci Wahyu Muryadi daha önce 2 defa Amerika'ya gittiğinde Hocaefendi'yi de ziyaret etmek istemişse de muvaffak olamadan geri dönmüştü. Bu yıl Ramazan'da yeniden Amerika'ya giden Wahyu Muryadi'nin bu sefer tek amacı, Hocaefendinin Ramazan mukabelesini görmek ve beraber iftar açmaktı. 

Kampın manevi atmosferinden çok etkilendiğini söyleyen Wahyu Muryadi, "Çay sohbeti esnasında Gülen Hocaefendi ile yan yana oturduk. Ortam çok sıcak ve maneviyat doluydu. Gazetecilik refleksi ile soru sorabilir miyim? dedim. Tabi diyerek kabul ettiler. Herkesin yanında bir saate yakın sorulu cevaplı konuştuk"

Yaşadıkları karşısında çok etkilendiğini anlatan Wahyu Muryadi, Hocaefendinin medyaya röportaj vermediğini, hele Ramazan ayında tamamiyle herşeye kapalı sadece ibadet ve dua ile meşgul olduğunu bildiği halde içinden bu güzel soru cevaplardan müthiş haber olurdu diye geçirirken Fethullah Gülen'in kendisine dönüp, "Bunları haber mi yapacaksınız?" diye sorduğunu aktardı.

Çok heyecanlandığını belirten Wahyu Muryadi, "İzniniz olursa yayınlamayı çok isterim" der. Cesaretlendiğini ve ümidinin yeniden geldiğini söyleyen Muryadi daha sonra Hocaefendi'ye, Acaba cep telefonum ile fotoğraf çekilebilir miyiz? der. Hocaefendi tebessüm ederek, elbette der ve odasına geçerek ceketini giyip gelir.

Fethullah Gülen Hocaefendi'den ilk kez selfie mesaj alan duayen gazeteci Muryadi, videoda önce Pensilvanya'da Hocaefendi'nin yanında olduğunu belirttikten sonra kendisinden Endonezya'ya Ramazan mesajını istedi. Hocaefendi'de "Alem-i İslam şu anda Haçlı dönemlerinde olduğundan daha fazla sıkıntı içinde. Onlar için sahur vaktinde, iftar vaktinde açken dua etmelerini rica ediyorum. Endonezya'ya çok inanıyorum." diyerek mesajını gönderdi. 

Röportaj, Ramazan bayramından sonra Tempo dergisinde geniş bir şekilde yer alacak. Wahyu Muryadi, gerek Türkiye gerek Ortadoğu ve İslam dünyası gibi zor ve karmaşık konular hakkında sorular sorduğunu ve Hocaefendi'nin sorulara çok rahat ve müthiş cevaplar verdiğini söylüyor. Röportaj şimdiden merakla bekleniyor.
 
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