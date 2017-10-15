Samanyolu Haber /Gündem / Rusya S-400'leri satmaktan vaz mı geçti? /15 Ekim 2017 12:00

Rusya S-400'leri satmaktan vaz mı geçti?

Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemi satma anlaşmasını askıya aldığını öne sürüldü.

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Korkusuz Yazarı Can Ataklı bugünkü yazısında kaynağının ‘Kremlin’den bir danışman’ olduğunu belirterek ilginç bilgiler verdi. Yazıya göre Erdoğan’ın Rusya’nın sıcak çatışma içinde olduğu Ukrayna’ya yaptığı ziyaret, Moskova’da sıkıntıya neden oldu.

İddiaya göre Erdoğan, Proşenko’yla yaptığı basın toplantısında Putin’in şimşeklerini üzerine çekti. 

Can Ataklı şunu yazdı: “Erdoğan’ın Ukrayna ve Sırbistan gezileri Kremlin’de çok yakından izlenmiş. Öyle ki Erdoğan’la Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun yaptığı ortak basın toplantısını, Rusya Devlet Başkanı Putin yanında Dışişleri Bakanı Lavrov’la birlikte canlı olarak izlemiş. Erdoğan’ın ‘Kırım’ın ilhak edilmesine sıcak bakmıyoruz’ sözlerini duyduğunda yüzü çok asılmış.”

Erdoğan’ın bu konuşmasından 15 dakika sonra Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayıp şu iki mesajı iletmiş:

1 – “Devlet Başkanımız, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın nerede durduğunu keskin olarak öğrenmek istiyor. 

2- Erdoğan’ın nerede durduğu konusunda mantıklı ve inandırıcı bir bilgi alınıncaya kadar S-400 füze anlaşmasını askıya alıyoruz.”
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