Rusya ile domates buğday krizi büyüyor...









Rusya ile Türkiye arasında "uçak düşürme" olayı ile başlayan gerilim ekonomide devam ediyor. Geçen yıl başlayan bu süreçte Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bıçak gibi kesilmiş, Türkiye’de iş yapan Rus şirketlerden bazıları da yatırımlarını durdurmuş veya başka ülkelere kaydırma kararı almış, iki ülke arasındaki vizeler de rafa kaldırılmıştı. Bu süreç son birkaç ayda yumuşama gösterdi.





Moskova-Ankara arasında tekrar başlayan siyasi görüşmelerin iki ülke arasında özellikle gıda ürünlerinde ihracat-ithalat ambargosunun da kaldırılacağının sinyaliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki kalabalık Türkiye heyetinin Moskova ziyaretinde bu beklenti öne çıktı. Rusya, bazı gıda ürünlerinde ambargoyu kaldırdı. 14 Şubat’ta kaldırılan ambargonun içinde "soğan, arpacık soğanı, karnabahar, brokoli, tuz, karanfil çiçeği ve sakız" vardı. Bu ürünlerin toplam değeri ise 20 milyon doların altındaydı. Türk tarımcısının gözü ise yüzlerce milyon dolarlık satış yaptığımız yaş sebze-meyvedeydi. Ancak beklenti karşılanmadı ve Türkiye, Moskova’nın bu hamlesine 6 gıda ürününün alımını durdurmakla yanıt verdi. Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık ithalat değeri olan “Mısır, buğday, ham ayçiçek yağı, ayçiçeği küspesi, bezelye ve pirinç” alımı durduruldu. Moskova, Ankara’nın bu kararına tepki gösteri. Bu tepkilerden ilki de Kremlin’den geldi.











