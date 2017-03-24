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Kuşadası’nda mültecileri taşıyan bot battı!
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Kuşadası’nda mültecileri taşıyan bot battı!
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24 Mart 2017 15:49
Kuşadası’nda mültecileri taşıyan bot battı!
Kuşadası Güzelçamlı Davutlar Mevkii civarında bir mülteci botu battı.
Sahil Güvenlik botlarının kurtarma çalışmalarına başladı.
Şu ana kadar 11 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı.
4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
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