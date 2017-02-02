Rusya Esed'ı Erdoğan anayasasıyla savundu!

Türkiye, Rusya, İran, Suriye ve Suriyeli muhalifler geçtiğimiz hafta Kazakistan'ın başkenti Astana 'da masaya oturdu. Suriye'de barışın sağlanmasının hedeflendiği görüşmeler ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.





İddianın sahibi Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan . Rusya ile ilişkilerin yoluna girmesinin ardından Astana 'daki Suriye zirvesinin pek de gündeme gelmediğini dünkü köşe yazısına taşıyan Ahmet Takan , " Astana 'da "katil Esed" rejimi ile nasıl oluyor da aynı masada buluştuğumuzu bile sorgulayamadık. Nasıl olsa, Ruslarla yeniden pek sıkı fıkı olmuştuk. Sahiller, Rus güzelleri ile dolduktan sonra turizm gelirleri artacak, ekonomi de rayına girecekti!.. Eh, bu da az bir şey sayılmazdı!" ifadelerini kullandı.





"ORTALIK TOZ DUMAN OLDU"





Ahmet Takan yazısında konuyu ortaya çıkan Suriye'nin yeni anayasa taslağına getirdi. Taslakta "Suriye'nin kuzeyinde Kürt özerk bölgesinin" yer aldığını yazan Ahmet Takan , "Bizim Dışişleri hala sus pus... AKP iktidarı da dut yemiş bülbül gibi!.. ABD hava sahası üzerinden "güvenli bölge" başlığı altında başlatılan başka bir tartışma ile ortalık toz duman oldu!" diye yazdı.





"RUSLAR 'ÖNCE KENDİNİZE BAKIN' DEDİ"





Ahmet Takan, Astana zirvesine katılan Türk diplomatların Suriye anayasa taslağından haberdar olduğunu da yazdı. Türk diplomatların Suriye'nin yeni anayasa taslağına itiraz ettiğini yazan Ahmet Takan yazısına şöyle devam etti:





"İtiraz etmişler; "Esad'a çok geniş yetkiler içeriyor" diye!.. Ruslardan aldıkları cevap itiraz gerekçesinden daha da ilginç. Diplomatik kaynaklar mealen şöyle tarif ettiler; "Türkiye'deki anayasa değişikliği teklifi hatırlatıldı. Siz oraya bir bakın demeye getirildi.."





Yani; Ruslar, "önce bir kendinize, kendi içinize bakın" deyip bizimkilere kapak yapmış!.."