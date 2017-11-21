Rusya Erdoğan ile Esed'i aynı masaya oturtacak mı?

Kremlin’den yapılan açıklamada, Soçi’de bir araya gelen Putin ve Esad’ın Suriye’deki gelişmeleri konuştuğu ifade edildi. IŞİD’in temizlenmesinin ardından barışçıl bir politik çözümün üzerinde durulması gereken en önemli konu olduğunun altı çizildi. Esad ise Putin’e verdiği askeri ve siyasi destek için teşekkür etti.





4 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Esad’ın ziyaretinin dört saat sürdüğünü açıkladı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Türkiye ile Rusya ilişkilerinde yeni ve kritik bir adım daha atıldı. Suriye krizi yüzünden dört yıldan bu yana Rusya Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçaklara hava sahasını kapalı tutan Türkiye, önceki gün Rus askeri nakliye uçağına Türk hava sahasını açtı.

Rus İnterfaks ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TU-154M nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki “Çkalovsk” askeri üssünden havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden uçuşunu gerçekleştirerek Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yer alan Rus Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptı. Böylece uçak en kısa yoldan Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne ulaştı.

ESAD SOÇİ’DEKİ TOPLANTIYA KALACAK MI?

Rusya’nın sponsorluğunda Soçi’de düzenlenecek olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde bulunduğu dünya liderleri katılacak.

Dünya liderleri, Suriye’deki son durumu masaya yatıracak.

2 YIL ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ

Esad en son 2 yıl önce Moskova’yı ziyaret ederek Putin ile görüşme gerçekleştirmişti. Suriye lideri görüşmede, siyasi çözüm arayan taraflarla masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.





DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA’DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile Rus ve İranlı mevkidaşları Antalya’da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.





Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan üçlü görüşmede, Suriye’de son ateşkes konusunda 1 yıldır yapılanlar, Suriye’de siyasi çözüm ve ateşkesin kalıcı olması için neler yapılabileceği ele alındı.