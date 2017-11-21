150 bin öğrencinin dersliği ve öğretmeni yok

2019’da tam gün eğitime geçileceği propagandasına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı’nın binlerce okulunda derslik yetersizliği nedeniyle farklı sınıf düzeyindeki çocukların birlikte okumak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenci iki, üç, hatta dört sınıf bir arada eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Bakanlığın verilerine göre 6 binin üzerinde öğretmen de birden fazla sınıf düzeyine aynı anda eğitim vermeye uğraşıyor. MEB’in CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın soru önergesine verdiği yanıt, Başbakan Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın tam gün eğitim projesinin hayale yakın olduğunu gösterdi. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 150 bine yakın öğrencinin hâlâ birleştirilmiş sınıflarda eğitim almak zorunda olduğunu açıkladı. Dönem başında bazı okullarda velilerin “Verilen eğitimden nasıl kalite beklersiniz? Çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdiği birleştirilmiş sınıflarda, bakanlığın verilerine göre 2016-2017 öğretim döneminde Türkiye genelinde iki sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 98 bin 732 olarak yer aldı. Üç sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 4 bin 423, dört sınıf bir arada okumak zorunda kalan öğrenci sayısı ise 31 bin 165 olarak açıklandı.





Öğretmen sayıları





MEB’in yanıtında, iki sınıf bir arada okutan öğretmen sayısı 4 bin 423 olarak yer aldı. Üç sınıfı birden okutan öğretmen sayısı 449, dört sınıfta aynı anda öğretime devam etmeye çalışan öğretmen sayısının da 1731 olduğu belirtildi. Bakanlık, CHP’li Yalçınkaya’nın birleştirilmiş sınıflara ilişkin çözümler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin sorularına ise yanıt vermedi