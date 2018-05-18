Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Devlet Başkanı Putin ile Esed Soçi'de görüştü /18 Mayıs 2018 02:10

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Esed Soçi'de görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Soçi'de bir araya geldiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü belirtti.

Putin ile Esad,  21 Aralık 2017'de, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesi yine Soçi'de bir araya gelmişti.

"YABANCI SİLAHLI GÜÇLER SURİYE'DEN ÇIKARILMALI"

Putin, Soçi’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Suriye ordusunun terörle mücadeledeki önemli zaferler ve başarı ve politik sürecin daha aktif aşamaya geçişi ile ilgili olarak yabancı silahlı güçlerin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, Esad ile görüşmede, “Teröristler, Suriye’nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye’nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam’dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Halihazırda, tüm bu askeri başarıların ardından elbette tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşullar oluşturulmuş oldu” dedi.

ESAD, ANAYASA KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI İÇİN BM’YE HEYET GÖNDERİYOR

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Suriye Devlet Başkanı, Suriye Anayasası üzerinde çalışması gereken anayasa komitesinin oluşturulması için kendi temsilcilerini, Suriye heyetinin kendi kısmını gönderme kararını aldı. Onlar, Birleşmiş Milletler’e gönderilecek, zira bu çalışmalar Cenevre süreci temelinde yapılıyor” diye ekledi.

Peskov, “Oldukça kapsamlı görüşme gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı, Suriye hükümet ordusunun terörist oluşumlara karşı elde ettiği önemli başarılara vurgu yaptı ve bundan dolayı Esad’ı kutladı. Suriye’de tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşulların oluşturulması gerektiği vurgulandı” ifadelerini kullandı.
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