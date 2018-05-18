AKP 24 haziran seçimleri için Avrupalı gözlemcilere izin verecek mi?









Heyet Türk hükümetinden yapılacak resmi yazılı davetin ardından yola çıkacak.





AGİT üyesi tüm ülkeler için benzeri seçim gözlemcilerini gönderen organizasyon son olarak Türkiye'ye anayasa referandumu için bir heyet göndermiş ve raporunda mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığına işaret ederek genel olarak oylamanın "eşit olmayan şartlarda" gerçekleştiğini ilan etmişti.





AGİT'in değerlendirmeleri ise iktidar kanadı tarafından sert şekilde eleştirilmişti.





Dolayısıyla şimdi gözler gözlemci heyeti için beklenen resmi davete çevrildi.