Samanyolu Haber /Gündem / AKP 24 haziran seçimleri için Avrupalı gözlemcilere izin verecek mi? /18 Mayıs 2018 02:16

AKP 24 haziran seçimleri için Avrupalı gözlemcilere izin verecek mi?

AGİT bünyesindeki 'Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi' yaptığı açıklamada içlerinde çok sayıda uzmanın ve 28 uzun dönemli 350 kısa dönemli gözlemcinin olduğu heyetin görevlendirildiği duyruldu.

SHABER3.COM



Heyet Türk hükümetinden yapılacak resmi yazılı davetin ardından yola çıkacak.

AGİT üyesi tüm ülkeler için benzeri seçim gözlemcilerini gönderen organizasyon son olarak Türkiye'ye anayasa referandumu için bir heyet göndermiş ve raporunda mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığına işaret ederek genel olarak oylamanın "eşit olmayan şartlarda" gerçekleştiğini ilan etmişti.

AGİT'in değerlendirmeleri ise iktidar kanadı tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Dolayısıyla şimdi gözler gözlemci heyeti için beklenen resmi davete çevrildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP 24 haziran seçimleri için Avrupalı gözlemcilere... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:55