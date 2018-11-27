Rusya’dan kriz ile ilgili kritik adım Ukraynalı denizcileri tutukladı

Salı günü öğleden sonra Kırım'daki Simferopol Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarılan Ukraynalı askerler, Rus kara sularını ihlal etmekle suçlanıyor. Çarşamba günü 24 askerin diğer yarısının da hakim karşısına çıkarılması öngörülüyor. Kyiv ise Kırım'daki bir mahkemede verilen bu cezayı tanımadığını bildirdi.

Öte yandan Rusya tarafından 2014'te ilhak edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı da Ukraynalı denizcileri tutuklayan kolluk kuvvetlerine karşı dava açtı. Kırım'ın işgal altında olduğunu belirten Kyiv yanlısı başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





"Savaş esiri Ukraynalı denizci askerlere karşı işgal güçlerinin sözde kolluk kuvvetleri ve temsilcilerinin hak ihlali nedeniyle cezai takibat başlatılmıştır"













Tutuklu askerlere mektup

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Ihor Voronchenko avukatlar aracılığıyla askerlerine mektup gönderdi.





"Şu anda içinde bulunduğunuz durumun ne kadar zor olduğunu biliyorum, Ancak bilmelisiniz ki; tüm Ukrayna halkı ve dünya sizinle birlikte" diyen Voronchenko, "Tüm denizciler, Rusların bilindik yöntemlerle sizden almaya çalıştığı sözde ifadelerin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Her şeyden öte Rus gizli servisinin bu yöntemleri de zaten bir sır değil. Ben de 2014'te aynı durumu yaşadım. Siz deniz hukuku ve uluslararası sözleşmelere uygun, profesyonelce hareket ettiniz. Hukuk bizim tarafımızda ve tüm dünya bunu anlıyor. Korku doğal bir şey. Asıl önemli olan, kendi ruhunuzun gücüne inanmak, onurunuzu korumak ve tüm medeni dünyanın sizin yanınızda durduğunu bilmektir."





Rusya Donanması'na bağlı gemiler, pazar günü Ukrayna'ya ait 3 askeri gemiye Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında el koymuş ve askeri mürettebatı da gözaltına almıştı.





Moskova, Ukrayna'ya ait gemilerin kendine bağlı kara sularını ihlal ettiğini iddia ediyor.





Ayrıca gün içerisinde Rus Devlet Televizyonu'na çıkarılan 20 Ukraynalı asker, 'daha önceden planlanmış bir provokasyonun parçası olduklarını söyledi.





Ukrayna ise söz konusu 'itiraf'ın askerlere dayatma ve zorla söylettirildiğini bildirdi.





Kırım'da adının açıklanmasını istemeyen bir sağlık görevlisi de 3 Ukraynalı askerin hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Askerlerin karşılıklı ateş sırasında yaralanmış olabileceği ifade ediliyor.





AB'den Rusya'ya karşı daha sert yaptırım çağrısı













Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunmasının ardından başta Birlemiş Milletler, ABD, Almanya ve Fransa olmak üzere gerilimi düşürücü davranılması gerektiği konusunda açıklamalar geliyor.





Batılı ülkeler aynı zamanda Rusya'nın, Ukrayna savaş gemilerine el koymasının cezasız kalmaması gerektiğini de belirtiyor.





Gün içerisinde Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya ve Estonyalı yetkililer Rusya'ya karşı yeni AB yaptırımlarının uygulanması çağrısında bulundu.





Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yaşanan gerginlik sonrası tarafların sakinleşmesi için "aktif" çalıştıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, Moskova'ya Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakma çağrısı yaptı.





Leyen, 17'inci Berlin Güvenlik Konferansı?'nın açılışında yaptığı konuşmada, Alman bakan, olayın kontrolden çıkmamasının sağlanmasının ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemli olduğunu da vurguladı.





Rusya'nın geçmiş yıllarda uluslararası kuralları ihlal ettiğini hatırlatan Leyen, "Her iki taraf da durumun sakinleşmesi için itidalli davranmalı ve aktif olarak katkıda bulunduklarını göstermeli. Rusya, boğazlarda serbest geçişi sağlamalı ve orantısız davranmamalı." diye konuştu.





Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Rusya ve Ukrayna'ya tansiyonu düşürücü adımlar atmaları çağrısında bulundu.





Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransız bakan, "Tüm taraflardan itidalli davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.





Le Drian ayrıca, Rusya'nın bir an önce el koyduğu gemileri bırakmasını ve denizci askerleri de salmasını istedi.