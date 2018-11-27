Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllüleri adına Hizmet Prensipleri hatırlatması /27 Kasım 2018 20:33

Hizmet Gönüllüleri adına Hizmet Prensipleri hatırlatması

Türkçe açılımı Paylaşılan Değerler İttifakı olan Alliance for Shared Values (AfSV) Hizmet Prensipleri Konusunda Hatırlatma Mesajı yayımladı.

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Açıklamada, “Her türlü hizmet faaliyeti kanuni ve ahlaki çerçevede olmak zorundadır, bu konuda taviz verilemez. Şeffafiyet ve hesap verebilirlik konusunda bulunduğumuz toplumun standartları esastır. Yaşadığımız ülkede toplumun güvenini sarsacak ve hareketi şaibeli hale getirecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Kurumsal olmayan faaliyetlerin de tamamen kanunlara uygun, ahlaki ve hesap verebilir olması esastır.” dendi.

Hizmet hareketinin evrensel insani değerler makuliyeti etrafında bir araya gelmiş bir gönüllüler hareketi olduğunun belirtildiği açıklamada, “Barış ve kardeşliğin inşası adına faaliyet gösteren hareket katılımcıları, bugün Türkiye’deki arkadaşları ve akrabaları yakın tarihin en büyük zulümlerinden birine maruz bırakılmış olmasına rağmen bulundukları yerlerde prensiplerinden taviz vermeden çalışmalarına devam etmektedir. Bir yandan yaşanan mağduriyet ve mazlumiyetlerin giderilmesi adına hukuk sınırları içinde mücadeleye devam ederken, diğer yandan Hizmet Hareketini bugünlere getiren değer ve prensiplerin yeni nesillere aktarılması önem arz etmektedir.” dendi.


Yayımlanan metin aslında 2015 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde AfSV’nin yerel partner kurumlarının bulunduğu bölgelerde başlayan çok katılımlı bir sürecin ürünü olan daha geniş bir çalışmanın özeti. Prensiplerin ortaya konulduğu alanlar kanunilik, ahlakilik, şeffafiyet, hesap verebilirlik, yerel-genel dengesi, temsiliyet ve çoğulcu katılımcılık olarak sıralanıyor. Açıklamada, “Bütün Hizmet prensiplerini kapsayıcı olma iddiası yoktur.” ifadesi de dile getiriliyor.



AfSV’nin yayımladığı Hizmet prensipler ise şöyle;




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