Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’dan Kıbrıs açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz /08 Temmuz 2019 23:52

Rusya’dan Kıbrıs açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

Rusya, Türkiye’nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki eylemlerinden endişeli olduğunu açıkladı. Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlalinin sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı açıklaması yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara itidal çağrısında bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede (MEB), Türkiye’nin eylemlerinin Moskova’yı endişelendirdiğini belirtti. Bakanlık aynı zamanda taraflara gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Türkiye’ye ait ikinci bir geminin sondaj keşif çalışmaları yapmak üzere Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesine girdiği konusundaki bilgilerle ilgili olarak, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin Kıbrıs sorununa kalıcı, uygulanabilir ve adil bir çözüm için koşulların oluşturulmasında yardımcı olamayacağına inanıyoruz” denildi.

Sputnik’in aktardığına göre, Moskova’nın “Doğu Akdeniz'de kriz potansiyelini büyütmeye yönelik adımlardan kaçınma, itidal ve siyasi bilgelik gösterme, ayrıca ihtilaf konularını diyalog ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstererek çözmeye çalışma” çağrısı yaptığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Birleşmiş Milletler’in (BM) bilinen kararlarına istinaden çözümler bulmak amacıyla Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik toplumlar arası müzakere sürecinin en kısa zamanda yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğu ortada. BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olarak bu tür çabaları desteklemeye hazırız”.
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