Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da balistik füze fabrikasında yangın! /27 Nisan 2019 17:04

Rusya’da balistik füze fabrikasında yangın!

Rusya´nın önemli askeri tesislerinden olan kıtalararası balistik füze fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü.

SHABER3.COM

Rusya´nın Krasnoyarsk şehrinde yer alan ve Rusya´nın önemli askeri tesislerinden olan Krasmaş fabrikasının deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rusya Acil Durum Bakanlığı´nın açıklamasına göre, gece boyunca devam eden yangın 2 bin 500 metrekarelik bir alana yayılarak, çatının bir bölümünün çökmesine neden oldu.



Ayrıca, depoda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun sonucunda da yangının, bu sabah yerel saat ile 04:17 sıralarında söndürüldüğü belirtildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, `Sarmat´ isimli füzelerin üretildiği alanın yangından etkilenmediği açıklandı. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürerken, yangının `ihmalden´ çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da balistik füze fabrikasında yangın! Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:32