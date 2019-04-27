Rusya’da balistik füze fabrikasında yangın!

Rusya´nın Krasnoyarsk şehrinde yer alan ve Rusya´nın önemli askeri tesislerinden olan Krasmaş fabrikasının deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rusya Acil Durum Bakanlığı´nın açıklamasına göre, gece boyunca devam eden yangın 2 bin 500 metrekarelik bir alana yayılarak, çatının bir bölümünün çökmesine neden oldu.















Ayrıca, depoda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun sonucunda da yangının, bu sabah yerel saat ile 04:17 sıralarında söndürüldüğü belirtildi.





Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, `Sarmat´ isimli füzelerin üretildiği alanın yangından etkilenmediği açıklandı. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürerken, yangının `ihmalden´ çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor.



