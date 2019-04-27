Samanyolu Haber /Gündem / İBB'nin kayıp 74,3 milyon TL'si nerede? /27 Nisan 2019 16:54

İBB'nin kayıp 74,3 milyon TL'si nerede?

Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Büyüks¸ehir Belediyesi’nin (İBB) vakfa 74,3 milyon TL aktardığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu iddia etti.

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TÜGVA’dan yapılan açıklamada İBB’nin kamu yararına sunduğu ayni imkanlarından istifade edildiği belirtilirken, “Bunun dıs¸ında bahsi geçen kurumdan vakfımıza tek bir kuruş dahi nakdi yardımda bulunulmamıştır.” denildi.

Bu açıklamanın ardından iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, paranın gittiği yerle ilgili başka ihtimalleri gündeme getirdi. Twitter hesabından TÜGVA’nın açıklamasına atıf yapan Sönmez, “Bu bilgi İBB faaliyet raporunda var. TÜGVA ‘almadık’ diyorsa, başka birileri vakfa diye cebe atmış demektir. Başka bir ihtimal, AKP il kasasına aktarılmıştır. Mevlüt Uysal çıksın açıklasın.” ifadelerini kullandı.



Sözcü yazarı Toker, raporu yayınlamıştı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İBB’nin 2018 için hazırladığı ama ilan etmediği, 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’nu yazmıştı.

Toker’in “İBB’den vakıflara ‘hizmet’ raporu” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyleydi: “2018 yılı ve öncesini kapsayan tabloda aslan payı, 74.3 milyon TL ile TÜGVA’nın. Onu 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izliyor. Ensar’dan sonra, İBB’den en çok yardım alan vakıf, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı: 16.6 milyon TL. Onu da küçük bir farkla Ahmet Hamdi Topbaş’ın başkanlık ettiği Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı izliyor: 16.5 milyon TL.”
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