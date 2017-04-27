Rus savaş gemisi battı!

Kilyos açıklarında büyük gemi kazası





Karadeniz’de İstanbul Kilyos sahiline 18 deniz mili uzaklıkta meydana gelen olayda, bir Rus Savaş gemisi ile bir kargo gemisi çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.





Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rus savaş gemisindeki 78 personelin tamamının kurtarıldığını açıkladı. Rusya’dan kazayla ilgili gelen ilk açıklamada da “Mürettebattan kayıp yok ancak geminin batma riski bulunuyor” denildi.





GEMİ BATTI!





İlerleyen dakikalarda ise Rus savaş gemisinin denize gömüldüğü öğrenildi. Bölgede yoğun sis olduğu bildiriliyor.





KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA





Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce Karadeniz’deki gemi kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, Liman isimli Rus askeri gemisinin battığı, 78 personelinin ise tahliye edildiği bildirildi.





Açıklama şöyle:





“27.04.2017 tarihinde “LİMAN” isimli Rus bayraklı askeri gemi ile TOGO bayraklı “YOUZARSIF H” adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır.Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.





LİMAN isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37’si KIYI EMNİYETİ 8, 26’sı KIYEM 3 ve 15’i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir.





14.48 itibariyle “LİMAN” isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir.”