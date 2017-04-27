Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'yla dalga geçti /27 Nisan 2017 15:48

Davutoğlu'yla dalga geçti

Davutoğlu'nun Erdoğan tarafından görevden alınmasının hemen öncesinde yayınlanan Pelikan dosyasını hazırlayan isimlerden olan Cemil Barlas, sosyal medya hesabından Davutoğlu'nu hedef almayı sürdürüyor.

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Pelikancı AKP'liler Davutoğlu'nu hedef almaya devam ediyor: Aslında hoş esprili adam...

Sabah yazarı Hilal Kaplan'la birlikte Pelikan dosyasını hazırlayan isimlerden olan Cemil Barlas, Davutoğlu'nu referandumun ardından açıkça hedef almaya devam ediyor.



Erdoğan'la Konya'daki referandum mitingine katılan ancak açık bir "evet" konuşması yapmayan Davutoğlu, bir grup AKP'linin tepkisini çekerken, Cemil Barlas'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"Aslında hoş espirili adam... Kıymetini biz bilemedik..." diyen Barlas, Davutoğlu'nun Merkel ve Clinton'la çekilen "samimi" fotoğraflarını ve Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısındaki fotoğrafını yayınladı.
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