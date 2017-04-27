Davutoğlu'yla dalga geçti

Pelikancı AKP'liler Davutoğlu'nu hedef almaya devam ediyor: Aslında hoş esprili adam...





Sabah yazarı Hilal Kaplan'la birlikte Pelikan dosyasını hazırlayan isimlerden olan Cemil Barlas, Davutoğlu'nu referandumun ardından açıkça hedef almaya devam ediyor.















Erdoğan'la Konya'daki referandum mitingine katılan ancak açık bir "evet" konuşması yapmayan Davutoğlu, bir grup AKP'linin tepkisini çekerken, Cemil Barlas'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.





"Aslında hoş espirili adam... Kıymetini biz bilemedik..." diyen Barlas, Davutoğlu'nun Merkel ve Clinton'la çekilen "samimi" fotoğraflarını ve Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısındaki fotoğrafını yayınladı.