Samanyolu Haber /Gündem / Rus elçiye suikast ve AKP yalanları /26 Aralık 2016 18:57

Rus elçiye suikast ve AKP yalanları

Son Vesayet adlı sosyal medya hesabı AKP'nin Rus elçiye suikasti Hizmet Hareketi'ne yıkmak için söylediği yalanları tek tek sıraladı.

El Nusra'nın Rus elçi suikasti ve AKP yalanları

Rus elçiye suikast ve AKP yalanları

Son Vesayet adlı sosyal medya hesabı AKP'nin Rus elçiye suikasti Hizmet Hareketi'ne yıkmak için söylediği yalanları tek tek sıraladı.
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