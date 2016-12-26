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Rus elçiye suikast ve AKP yalanları
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Rus elçiye suikast ve AKP yalanları
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26 Aralık 2016 18:57
Rus elçiye suikast ve AKP yalanları
Son Vesayet adlı sosyal medya hesabı AKP'nin Rus elçiye suikasti Hizmet Hareketi'ne yıkmak için söylediği yalanları tek tek sıraladı.
El Nusra'nın Rus elçi suikasti ve AKP yalanları
Rus elçiye suikast ve AKP yalanları
Son Vesayet adlı sosyal medya hesabı AKP'nin Rus elçiye suikasti Hizmet Hareketi'ne yıkmak için söylediği yalanları tek tek sıraladı.
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