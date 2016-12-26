Samanyolu Haber /Gündem / Memur-Sen'in dolar riyakarlığı! /26 Aralık 2016 19:26

Memur-Sen'in dolar riyakarlığı!

“Allah ve Resulünün Misafirlerine Hizmet Etmek Onurumuzdur” sloganıyla Umre organizasyon duyurusu yapan Memur-Sen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına rağmen fiyatlandırmayı Dolar kuru üzerinden yapması tepki çekmişti. Sendika tepkiler üzerine TL'ye döndü ama bu defa da kuru yükseltti.

Erdoğan'dan dolar çıkışı

Memur-Sen'in dolar riyakarlığı!

Dolardan TL'ye dönerken yuvarladılar! Memur-Sen'den Umre ayıbı... Dolardan TL'ye dönerken yuvarladılar!  26 Aralik 2016 13 : 51  “Allah ve Resulünün Misafirlerine Hizmet Etmek Onurumuzdur” sloganıyla Umre organizasyon duyurusu yapan Memur-Sen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına rağmen fiyatlandırmayı Dolar kuru üzerinden yapması, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. 



Vatandaşlar, Memur-Sen’in “Allah ve Resulünün Misafirlerine Hizmet Etmek Onurumuzdur” sloganına, “Allah ve Resulünün misafirlerine dolarla mı hizmet ediyorsunuz?” şeklindeki tepkiler üzerine tarifeyi Türk Lirası’na çevirdi. 

Ancak Eğitim Bir-Sen Zonguldak Şubesi’nin internet sitesinde “Kamuoyuna Duyurulur” şeklindeki açıklama ile yine kafa karışıklığı yaratıldı. 

İŞTE BÖYLE YUVARLADILAR...  

Dolar kuru, dün 3,508 liradan işlem gördü. Memur-Sen'in kampanyasında bin 100 dolarlık fiyat Türk Lirası’na dönerken Doları 3,600 liradan hesaplandı. 3 bin 859 lira olması gereken rakam bir anda 4 bin liraya çıktık. Bin 50 dolarlık fiyat ise 3 bin 683 lira olması gerekirken, 3 bin 800 lira oldu. Bin dolarlık tarife ise, 3 bin 508 lira olması gerekirken 3 bin 600 lira oldu.  Fiyatları aşağıya yuvarlayacaklarına, yukarıya yuvarlayan Memur-Sen, Doları, Türk Lirası’na çevirirken bile rant yarattı.




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