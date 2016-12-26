Memur-Sen'in dolar riyakarlığı!



Vatandaşlar, Memur-Sen’in “Allah ve Resulünün Misafirlerine Hizmet Etmek Onurumuzdur” sloganına, “Allah ve Resulünün misafirlerine dolarla mı hizmet ediyorsunuz?” şeklindeki tepkiler üzerine tarifeyi Türk Lirası’na çevirdi.





Ancak Eğitim Bir-Sen Zonguldak Şubesi’nin internet sitesinde “Kamuoyuna Duyurulur” şeklindeki açıklama ile yine kafa karışıklığı yaratıldı.





İŞTE BÖYLE YUVARLADILAR...





Dolar kuru, dün 3,508 liradan işlem gördü. Memur-Sen'in kampanyasında bin 100 dolarlık fiyat Türk Lirası’na dönerken Doları 3,600 liradan hesaplandı. 3 bin 859 lira olması gereken rakam bir anda 4 bin liraya çıktık. Bin 50 dolarlık fiyat ise 3 bin 683 lira olması gerekirken, 3 bin 800 lira oldu. Bin dolarlık tarife ise, 3 bin 508 lira olması gerekirken 3 bin 600 lira oldu. Fiyatları aşağıya yuvarlayacaklarına, yukarıya yuvarlayan Memur-Sen, Doları, Türk Lirası’na çevirirken bile rant yarattı.

















