Samanyolu Haber /Dünya / Rus denizaltısında yangın: 14 Rus denizci öldü /02 Temmuz 2019 20:56

Rus denizaltısında yangın: 14 Rus denizci öldü

Rusya'da askeri bir denizaltıda yangın çıktı. 14 denizci hayatını kaybetti.Rusya Savunma Bakanlığı’na ait bir denizaltı araştırma aracında çıkan yangında 14 Rus denizci yaşamını yitirdi.

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Bakanlık’tan yapılan araştırma, denizaltının olay sıralarında Rusya karasularında askeri bir araştırma yapmakta olduğu belirtildi.

‘NÜKLEER DENİZALTI’ İDDİASI

Rus medya kuruluşu RBC ise askeri bir kaynağa dayanarak, yangın çıkan aracın nükleer bir denizaltı olduğunu duyurdu. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yangının dün çıktığını ve denizaltının şu an Rusya Kuzey Filosu’nun Barents Denizi’ndeki Severomorsk üssüne taşındığı da açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtiliyor.

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