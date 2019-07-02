Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kıbrıs 3 sondaj firmasına yasal işlem başlattı /02 Temmuz 2019 21:08

Güney Kıbrıs 3 sondaj firmasına yasal işlem başlattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye adına Ada'nın batı kıyılarında doğalgaz arayan üç firmaya 'Ada'nın kıtasahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle' yasal işlem başlattığını duyurdu.

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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu şirketlerin ismini açıklamazken firmaların Türk menşeli olmadıklarını söyledi.

Adı açıklanmayan bir Rum yetkili, Ada'nın batı açıklarında sondaj çalışmaları yapan Yavuz gemisini de aynı işleme tabi tutacaklarını kaydetti. Rum Kesimi yetkilisi ayrıca "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerle ilgili zaten yasal işlemleri başlatmıştık" dedi.

2011'de Güney Kore'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih, yaklaşık bir aydır Kıbrıs Adası'nın batısında faaliyetlerini sürdürüyor.

Yavuz gemisi ise yakın bir zamanda Ada'nın doğu kıyılarında doğalgaz arama çalışmalarına katılacak.
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