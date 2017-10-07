Samanyolu Haber /Gündem / Rubin bu defa Erdoğan'ın sağlığını yazdı /07 Ekim 2017 19:36

Rubin bu defa Erdoğan'ın sağlığını yazdı

Eski Pentagon yetkilisi, American Enterprise Instute (AEI) yazarı Michael Rubin son yazısında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ilginç iddialarda bulundu.

SHABER3.COM

Rubin, yazısında Cumhurbaşkanı’nın sağlına değindiği bölümde, Erdoğan’ın daha önce makam arabasının içerisinde mahsur kaldığını ve ameliyat geçirdiğini anımsattı.

Odatv'nin haberine göre Rubin, kendisine 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden haber veren kaynağına dayandırarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce geçirdiği bağırsak ameliyatına neden olan konunun kanser olduğunu iddia eden Rubin, bu kanserin yeniden nüksettiğini ileri sürdü.

Rubin, yazısında “Diktatörlerin sağlığı üzerine spekülasyon yapmak her zaman tehlikelidir. Zaten karmaşık ilişkilerin olduğu toplumlarda liderlerin sağlığı en yakın korunan sırlardan biridir” dedi. Rubin, “Elbette, Erdoğan'ın doktorlarıyla konuşmadım ve dedikoduların doğru olup olmadığını bilmenin başka bir yolu yok” ifadelerini kullandı.


<< Önceki Haber Rubin bu defa Erdoğan'ın sağlığını yazdı Sonraki Haber >>

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:54