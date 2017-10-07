Rubin bu defa Erdoğan'ın sağlığını yazdı

Rubin, yazısında Cumhurbaşkanı’nın sağlına değindiği bölümde, Erdoğan’ın daha önce makam arabasının içerisinde mahsur kaldığını ve ameliyat geçirdiğini anımsattı.







Odatv'nin haberine göre Rubin, kendisine 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden haber veren kaynağına dayandırarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce geçirdiği bağırsak ameliyatına neden olan konunun kanser olduğunu iddia eden Rubin, bu kanserin yeniden nüksettiğini ileri sürdü.





Rubin, yazısında “Diktatörlerin sağlığı üzerine spekülasyon yapmak her zaman tehlikelidir. Zaten karmaşık ilişkilerin olduğu toplumlarda liderlerin sağlığı en yakın korunan sırlardan biridir” dedi. Rubin, “Elbette, Erdoğan'ın doktorlarıyla konuşmadım ve dedikoduların doğru olup olmadığını bilmenin başka bir yolu yok” ifadelerini kullandı.







