Kendi eşini işe alan Rektöre emek hırsızlığı suçlaması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, elektromanyetik dalgaları filtreleyen yeni bir mikrodalga filtre geliştirdiklerini, patent başvurusu da yaptıklarını söyledi.





Prof. Dr. Karpuz, üniversite yönetiminin buluşla martta İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndaki yarışmaya katılarak altın madalya aldığını ancak tüm bunlardan kendilerinin haberi olmadığını ifade etti.





Madalya kazanıldığını internette öğrendiğini antarak profesör, rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında suç duyurusunda bulundu.





Prof. Dr. Ceyhun Karpuz, şunları söyledi: “Bilimsel çalışma ürünü olan ‘Tek Bir Ayarlama Elemanı Kullanılarak Yeniden Yapılandırılabilir ve Band Genişliği Ayarlanabilir Mikroşerit Band Geçiren Filtre’ isimli buluştur. Buluşumuzun çalışmaları şahsımın yürütücülüğünü yaptığı projeler kapsamında gerçekleştirilen tasarımlara dayalıdır. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve Teknokent Müdürü, Danışmanı ve bir Teknokent çalışanının emek hırsızlığı, bilimsel faaliyet ve patent hakkı gaspı niteliğindeki davranışları nedeniyle mahrum bırakılmış ve hakkı gasp edilmiş bilim adamları konumuna düşürülmüş durumdayız. Gayrı ahlaki bir tavır olan söz konusu uygulamanın ortadan kaldırılması, ödüllerimizin tarafımıza teslim edilmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesini istiyoruz. Bunun için suç duyurusunda bulundum. Adalet, kurumsal ahlak ve bilimsel etik her zaman herkese lazım olacaktır.”





‘Haber verdik ve onay aldık’





Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ ise iddialara şu yanıtı verdi: “Bu yarışmaya katılmadan önce kendisine haber vermiş ve onaylarını almıştık. Ben de hukuki süreci başlatacağım. Bu nedenle daha fazla açıklama yapmak istemiyorum.”





Prof. Dr. Hüseyin Bağ, lisans öğrencisi eşini enstitüye sekreter olarak atamasıyla da gündeme gelmişti.