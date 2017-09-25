Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Rudaw'ı Türksat'tan çıkardı /25 Eylül 2017 17:09

RTÜK Rudaw'ı Türksat'tan çıkardı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), IKBY televizyonu Rudaw ve 2 Kürt televizyonunun Türksat'tan çıkarılmasına karar verdi

SHABER3.COM

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunun yapıldığı saatlerde bölge merkezli 3 yayın kuruluşunun Türksat'tan çıkartılmasına karar verdi.

Bugün toplanan kurul, Rudaw TV, K-24 TV ve Waar TV'nin uydudan çıkartılmasına karar verildi.

Yetkili, bu kararın lisanslarla ilgili RTÜK kanunun 26. maddesinin 3. fıkrasına göre alındığını da kaydetti.

İlgili maddede şöyle deniliyor:

"Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur."

Toplantıya Kurul'un CHP ve HDP'li iki üyesi mazeret bildirerek katılmadı.

 
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