Samanyolu Haber /Gündem / Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor /25 Eylül 2017 17:12

Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pasaport ve ehliyeti artık nüfus idaresinin vereceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Müfettiş Kurulu 2017 Yılı İnceleme-Araştırma Çalışmaları Programı’na katılan İçişleri Süleyman Soylu, burada pasaport ve ehliyet işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Vatandaşımız için bürokratik işlemlerde zaman ve mekan tasarrufunu iyi yapmalıyız. 11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çipli kartlardan verdiler. 1.5-2 ay patinaj yaptık. Yedi günde bunu sağlıyoruz. Bunu bir gün daha aşağı düşüreceğiz. Şehir merkezleri içinde beş güne ineceğiz" diyen Soylu, "Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart’a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak" ifadelerini kullandı.
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