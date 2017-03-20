Samanyolu Haber /Gündem / Romanyalı eğitimcilerden Erdoğan'a 'cadı avını durdur' çağrısı /20 Mart 2017 15:13

Romanyalı eğitimcilerden Erdoğan'a 'cadı avını durdur' çağrısı

Romanya Özgür Eğitim Sendikaları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazarak eğitim camiasına yönelik cadı avını durdurması çağrısında bulundu.

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Türkiye’de darbeyle hiç ilgisi olmayan on binlerin işten atılmasına Romen eğitimciler sessiz kalmadı. 

Ülkedeki eğitim camiasının %78’ini temsil eden Özgür Eğitim Sendikaları Federasyonu, bir mektupla Erdoğan’dan ‘hukuksuz uygulamalardan vazgeçip yasal çizgiye dönmesi çağrısı yapıldı.

‘Cadı avına son ver’ başlıklı mektupta federasyon başkanı Simion Hancescu, son olarak 7 Şubat tarihli kararnameyle ihraç edilen 2585 eğitimci arasında Eğitim-Sen genel sekreteri Mesut Fırat’ın da yer aldığını hatırlatarak, "En son istatistikler eşi görülmemiş baskı operasyonlarını gözler önüne seriyor." dedi.

Hancescu, Türkiye’ye taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri şu sözlerle hatırlattı: "Türk hükümetlerinin kendi vatandaşlarına, özellikle eğitim camiasına karşı aldığı önlemler, ağır insan hakları ihlallerine neden olmaktadır. Halbuki Türkiye’nin, birçok uluslararası sözleşmede imzası bulunmaktadır. Halbuki bu sözleşmelerle Türkiye, temel hak ve hürriyetler, insan hakları, ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüklerin gözlemcisi ve koruyucusu olmayı taahhüt etmiştir."

Mektup, Romanya’daki eğitim çalışanlarının bütün dünya ile birlikte Türk meslektaşlarıyla tam bir dayanışma halinde oldukları vurgusuyla sona erdi. Mektupta ayrıca, Türkiye’deki gelişmelerin dikkatle takip edildiği hatırlatıldı.

Mektup, Ankara’ya iletilmek üzere Bükreş Türk Büyükelçiliği'ne teslim edildi.



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