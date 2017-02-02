Samanyolu Haber /Dünya / Romanya'da yüzbinler sokakta! /02 Şubat 2017 10:58

Romanya'da yüzbinler sokakta!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, hükümet tarafından çıkarılan ve "yolsuzluk affı" olarak yorumlanan kararnameyi protesto için yaklaşık 150 bin kişi sokağa çıktı. Ülke medyası, gösterileri, 1989'da komünizmin çöküşünden bu yana en büyük eylemler olarak tanımlıyor.

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Romanya'da yüzbinler sokakta!

Protestoya konu olan kararname, "yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle" hapiste olan çok sayıda yetkiliye özgürlük getiriyordu.
Başkent Bükreş'teki protestoda bazı göstericiler, hükümet binaları önünde barikat kuran polisle çatıştı.



Göstericilerden bazıları yanlarındaki havai fişek ve sis bombalarını polise atarken, emniyet birimleri gruba göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Romanya'da iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Sorin Grindeanu, tepki çeken kararnamenin "cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için" gerekli olduğunu açıklamıştı.

Grindeanu'yu eleştirenler, Romanya liderinin, "yolsuzluktan hüküm giymiş müttefiklerini kurtarma amacı taşıdığı" görüşünde.


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