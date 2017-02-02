Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'a şok ceza 500 milyon dolar ödeyecek /02 Şubat 2017 11:01

Facebook'a şok ceza 500 milyon dolar ödeyecek

ABD'de bir mahkeme, Facebook'u bir firmanın sanal gerçeklik teknolojisini yasadışı olarak kullandığı suçlamasıyla 500 milyon dolar cezaya mahkum etti.

Facebook'a şok ceza 500 milyon dolar ödeyecek

Davada suçlanan yapay gerçeklik firması, Oculus, Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alınmıştı.
Davayı açan video oyun yaratıcısı Zenimax şirketi, sanal gerçeklik buluşlarının Oculus tarafından yasadışı şekilde kopyalandığını iddia ediyordu.
ABD'nin Dallas kentinde açılan ve 3 hafta süren dava sonucunda mahkeme, davacı konumundaki Zenimax şirketine, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon dolar ödenmesine hükmetti.
Zenimax şirketi, açtığı davada Facebook'tan 2 milyar dolar tazminat talep etmişti.
Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, "Oculus ürünlerinin başka birilerinin teknolojisi ile geliştirildiği düşüncesi yanlıştır" açıklamasını yapmıştı.
Facebook temyize gidiyor
Davaya konu olan "ihlalin", Oculus firmasının Zenimax şirketinde çalışan bir mühendisi transfer etmesi ve o mühendisin, "fikri mülkiyet haklarını" yeni firmaya götürmesi şeklinde gerçekleştiği iddia ediliyordu.
2016 yılında yıllık net gelirini 10.2 milyar dolara çıkaran Facebook, davayı temyize götüreceğini açıkladı.
Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan Oculus şirketi, "Oculus Rift" adını verdikleri sanal gerçeklik cihazı ile teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti.
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