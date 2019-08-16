Roma’da bir Türk daha: 3 yıllık imzayı attı

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği’nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin’i kadrosuna kattığını açıkladı. Genç oyuncu 3 yıllık sözleşme imzaladı.





İtalya’nın Roma takımı 22 yaşındaki oyuncuyu Mert Çetin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çetin’i 3 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin’in 5 milyon euro’nun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği’nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.





MERT ÇETİN: ROMA’NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM







Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, “Roma’nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve hislerimi kelimelerle açıklayamıyorum. Kulübün ve taraftarların istediği performansa ulaşabileceğim eminim” ifadelerini kullandı. Ayrıca İtalyan kulübü dünyadaki kayıp çocuklara dikkat çekmek için tanıtım videosunda bu kampanyaya yer ayırdı.