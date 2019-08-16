Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu ve Soylu ile ilgili çok konuşulacak iddia /16 Ağustos 2019 23:29

Davutoğlu ve Soylu ile ilgili çok konuşulacak iddia

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu ifade edilen Ahmet Davutoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı otelde kaldığı ve burada bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

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Yeni parti kurma hazırlığında olduğu ifade edilen Ahmet Davutoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı otelde kaldığı ve burada bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Bolu Abant’a Kurban Bayramı için tatile geldiği öğrenildi.

Odatv’nin haberine göre, dün Bolu’da bulunan Soylu ile Davutoğlu aynı otelde kaldı. 

Haberde iki ismin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin teyit edilemediği belirtildi.

İki ismin aynı yerde bulunması "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Davutoğlu’na bir mesaj ilettiği" şeklinde yorumlandı.

Bolu’da yerel haberler yapan bolugundem.com sitesi de “Tesadüfün bu kadarı” başlığıyla hazırladığı haberde "Yeni partinin ekim ayında kurulacağı iddiaları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken tatile gelen Davutoğlu’nun Abant’ta bulunduğu sıralarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Abant’ta çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması akıllarda soru işareti bıraktı” ifadeleri kullanıldı. 

Bolu Gündem’in haberinde ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan’ın da geçen aylarda  Abant’ta bir dizi görüşmeler yürüttüğü iddiası yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Ağustos tarihinde Bolu Gerede’de yol denetimlerine katıldığına dair bir mesajı Twitter hesabında paylaşmıştı.

Ahmet Davutoğlu, 2016 yılının Mayıs ayında AK Parti Genel Başkanlığı'ndan ve Başbakanlık'tan istifa etmişti.

Davutoğlu halen AK Parti üyesi olsa da, yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor.

(Independent Türkçe)

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