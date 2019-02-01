Samanyolu Haber /Gündem / Rögar kapağını bomba gibi patlattı /01 Şubat 2019 12:07

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Çin'de bir genç rögar kapağına havayı fişek koyunca bomba gibi patlattı.

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir genç bir iş yerinin önüne geldi . Havayı fişek ile rögar kapağına havai fişek bırakan genç kanalizasyon sistemindeki metan gazıyla birlikte bomba gibi patlatıyor
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Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

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