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Rögar kapağını bomba gibi patlattı
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Rögar kapağını bomba gibi patlattı
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01 Şubat 2019 12:07
Rögar kapağını bomba gibi patlattı
Çin'de bir genç rögar kapağına havayı fişek koyunca bomba gibi patlattı.
Rögar kapağını bomba gibi patlattı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir genç bir iş yerinin önüne geldi . Havayı fişek ile rögar kapağına havai fişek bırakan genç kanalizasyon sistemindeki metan gazıyla birlikte bomba gibi patlatıyor
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