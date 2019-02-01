Venezüella, Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakit karşılığı altın satıyor iddiası

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, altın rezervinin bu yılki satışının 26 Ocak'ta gerçekleşen bir sevkıyatla başladığını belirtilerek, bunun geçen yıl Türkiye'ye yapılan altın ihracatının ardından gerçekleştiği öğrenildi. Türkiye, 2018'in ilk dokuz ayında Venezüella'dan 900 milyon dolar değerinde altın ithal etmişti.





Kaynağın açıklamalarına göre, ilk olarak 3 tonluk Venezüella altını Birleşik Arap emirlikleri'ne 26 ocak tarihinde Maiqueita havalimanından kalkan Venezüella kargo uçağı 'Solar Cargo' ile gönderildi.





Bir sonraki cuma gününe kadar gönderilmesi planlanan 15 ton ve Şubat ayında gönderileceği öğrenilen 11 ton altın ise aynı havayolu şirketiyle taşınacak.





HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN YALANLAMA





