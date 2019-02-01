Samanyolu Haber /Gündem / Venezüella, Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakit karşılığı altın satıyor iddiası /01 Şubat 2019 12:27

Venezüella, Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakit karşılığı altın satıyor iddiası

Venezüella'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakit euro karşılığında 15 ton altın göndereceği öğrenildi.

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Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, altın rezervinin bu yılki satışının 26 Ocak'ta gerçekleşen bir sevkıyatla başladığını belirtilerek, bunun geçen yıl Türkiye'ye yapılan altın ihracatının ardından gerçekleştiği öğrenildi. Türkiye, 2018'in ilk dokuz ayında Venezüella'dan 900 milyon dolar değerinde altın ithal etmişti.

Kaynağın açıklamalarına göre, ilk olarak 3 tonluk Venezüella altını Birleşik Arap emirlikleri'ne 26 ocak tarihinde Maiqueita havalimanından kalkan Venezüella kargo uçağı 'Solar Cargo' ile gönderildi.

Bir sonraki cuma gününe kadar gönderilmesi planlanan 15 ton ve Şubat ayında gönderileceği öğrenilen 11 ton altın ise aynı havayolu şirketiyle taşınacak.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN YALANLAMA

Reuters'ın ulaştığı Solar Cargo yetkilisinin ise şirketin altın transferi yapmadığını belirttiği aktarıldı.
İsmini vermek istemeyen kaynak, temel ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak nakit para karşılığında Venezüella'nın BAE'ye toplamda 29 altın satacağını bildirdi.

Ayrıca, Kolombiya'daki BAE büyükelçiliğin ve Venezüella merkez bankasının ise konuyla ilgili yorumda bulunmadıkları aktarıldı.

Merkez Bankası verilerine göre Venezuela, Kasım ayının sonunda merkez bankasının kasaları ile İngiltere Merkez Bankası arasında 132 ton altın rezervine sahipti.
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