Samanyolu Haber /Gündem / Rize'de tam 2700 konut ve 1500 dükkan yıkılacak /20 Şubat 2018 14:28

Rize'de tam 2700 konut ve 1500 dükkan yıkılacak

Rize'de 70 bin kişinin yaşadığı binaların yıkılma tehlikesinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, kentsel dönüşüm için eylem planı hazırlığına başlandı. İlk etapta, riskli 2700 konut ve 1500 ticarethanenin yıkımının yapılacağı dolgu alanındaki şehir merkezinin bir bölümü, yeni yaşam alanına taşınacak.

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Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 dönümlük alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi.

Bugüne kadar gelen süreçte, aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

RAPOR: TÜM BİNALARIN YIKILMASI GEREKİR

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına, mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

'BU DURUM DEVLETE TAŞINMIŞ BİR GERÇEKTİR'

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, "Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde belli bir plan doğrultusunda atılacak olan adımları yerinde inceledik. Bu durum, artık devletin en yetkili kurumu tarafından bilinen ve onlara taşınmış bir gerçektir. Bu konuda hem belediyemiz hem valiliğimiz hem de bakanlığımız tarafından gerekenler yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kendi çalışmasını hazırlıyor. Bizde belediye ve valiliğimizle bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.
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