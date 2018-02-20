Samanyolu Haber /Politika / HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu /20 Şubat 2018 14:22

HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP'nin yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili oldu.

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HDP Eş Genel Başkanı seçilen Pervin Buldan'dan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, Mithat Sancar getirildi.

TBMM Başkanvekilliği için Sırrı Süreyya Önder, Mithat Sancar, Filiz Kerestecioğlu ve Osman Baydemir'in isimleri konuşuluyordu.
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