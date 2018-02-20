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HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu
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HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu
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20 Şubat 2018 14:22
HDP'nin yeni TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu
HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP'nin yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili oldu.
SHABER3.COM
HDP Eş Genel Başkanı seçilen Pervin Buldan'dan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, Mithat Sancar getirildi.
TBMM Başkanvekilliği için Sırrı Süreyya Önder, Mithat Sancar, Filiz Kerestecioğlu ve Osman Baydemir'in isimleri konuşuluyordu.
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