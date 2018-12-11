Samanyolu Haber /Gündem / Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye silahlı saldırı /11 Aralık 2018 15:56

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye silahlı saldırı

Ajanslar Rize Emniyet Müdürlüğü'nden silah sesleri geldiğini ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiğini aktardı.

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Süleyman Soylu, Emniyet Müdürü Verdi'nin silahlı saldırıda yaralandığını ve hastanede olduğunu doğruladı. Verdi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.


 Ajanslar Verdi'yi vurduğu iddia edilen saldırganın makamında tayin konusunda yönetimle sorun yaşadığı belirtilen bir trafik polisi olduğunu aktardı.

Verdi, saldırı olduğunda beraberindeki personel müdürü ile birlikte söz konusu trafik polisi ile makamında görüşme yapıyordu. Polisin talebinin reddedilmesi üzerine Verdi'ye ateş ettiği öne sürüldü.

Medyada yer alan haberlerde iki polisin daha yaralandığı bildirildi.
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